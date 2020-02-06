تحتفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا الجمعة، باليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، من خلال تنظيم لقاء حول "الدور الرئيسي للطب النووي والإشعاعي في علاج سرطان عنق الرحم" وتستمر أعماله يوما واحدا.

ويفتتح اللقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، ويشارك في أعماله خبراء الصحة البارزين وقيادات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيتم إلقاء الضوء على مساهمة التقنيات النووية في تشخيص وعلاج سرطان عنق الرحم.

وقالت مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، إنه على الرغم من التقدم الكبير في الوقاية والعلاج خاصة في دول العالم المتقدمة، إلا أن سرطان عنق الرحم يتسبب في وفاة نحو 300 ألف امرأة كل عام في العالم النامي.

وأوضحت المصادر أن العلاج الإشعاعي هو أداة أساسية في علاج مرضى السرطان كما يعد طريقة فعالة من حيث التكلفة لعلاج الأورام وتخفيف الألم، لافتا إلى دعم الوكالة الذرية للدول الأعضاء في جهودها لتحسين الوصول إلى العلاج الإشعاعي.