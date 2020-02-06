 وزير الزراعة الفلسطيني :نسعى لإحلال المنتجات الزراعية الأردنية بديلا عن الإسرائيلية - بوابة الشروق
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وزير الزراعة الفلسطيني :نسعى لإحلال المنتجات الزراعية الأردنية بديلا عن الإسرائيلية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 2:05 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 2:06 م

قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إن الوزارة تسعى إلى إحلال المنتجات الأردنية الزراعية في السوق الفلسطينية، بديلا عن المنتجات الإسرائيلية.

وأكد العطاري - خلال لقائه اليوم الخميس، مع وزير الزراعة الأردني إبراهيم شحاحدة، في مقر وزارة الزراعة الفلسطينية بمدينة رام الله، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"- أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن أجندة اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية الفنية المشتركة في القطاع الزراعي، كما يحمل بعدا سياسيا داعما لشعبنا وقضيته العادلة، وأن ذلك يؤكد موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية.

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