القوات المسلحة السودانية: القبض على 14 شخصا ينتحلون صفات عسكرية

ذكرت القوات المسلحة السودانية أنه تم إلقاء القبض على 14 شخصا ينتحلون صفات عسكرية، بمسميات مختلفة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر الحسن، في بيان، اليوم الخميس، أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض، بناء على معلومات توفرت لها، وبعد متابعة لنشاطات مجموعات غير قانونية، على أفراد ينتحلون صفات عسكرية بمسمى (تجمع العائدون من أجل السلام)، وآخرين بمسمى (الحركة الشعبية شمال- جناح عقار)، وهم يمارسون نشاطا أمنيا وبمستندات ووسائل حركة وشعارات عسكرية مزورة.



وقال إن المجموعة الأولى المسماة (تجمع العائدين من أجل السلام) تحمل بطاقات عسكرية غير قانونية تحت تبعية رئاسة الأركان المشتركة، صنعت بالخرطوم، ويستعملون شارات عسكرية غير مصرح بها، وعددهم عشرة أفراد، لافتا إلى أن المجموعة الثانية المسماة (الحركة الشعبية قطاع الشمال - جناح مالك عقار)، عددهم أربعة أفراد، يتحركون بمركبة مطبوع عليها ملصق يشير لمسمى (إدارة استخبارات الحركة الشعبية قطاع الشمال ــ جهاز الأمن والمخابرات)، يمارسون التجنيد والحصر وسط المواطنين، واستخراج البطاقات العسكرية لهم بمقابل مالي.