الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوى للبرلمان مع تفشى «كورونا»

بكين تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 563 حالة.. و«الصحة العالمية»: لا يوجد علاج فعال للفيروس

«الصحة»: لا أعراض إصابة على المصريين العائدين من ووهان لليوم الرابع.. واستعدادات للفصل الدراسى الثانى بإجراءات طبية احترازية

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى 563 حالة، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسى المميت بحياة 70 شخصا إضافيا، وزيادة عدد المصابين إلى أكثر من 28 ألف شخص، جاء ذلك فى الوقت الذى تدرس فيه بكين تأجيل الاجتماع السنوى للبرلمان المقرر فى مارس المقبل وذلك نظرا لتفشى فيروس كورونا.

وقالت خمسة مصادر صينية لوكالة رويترز إن الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوى لأكبر هيئة تشريعية فى البلاد فى الوقت الذى تكافح فيه تفشيا لفيروس كورونا الذى تسبب فى فرض قيود واسعة على السفر وغيره من الأنشطة بهدف السيطرة على انتشاره.

وقللت منظمة الصحة العالمية، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى ابتكار الصين عقاقير يمكنها علاج المصابين بكورونا، حيث قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية «لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)».

وفى سياق مشابه، قال مدير إدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة أيمن إمام، إنه فى حالة الاشتباه بأى أجنبى مصاب بفيروس كورونا المستجد سواء مقيم داخل مصر أو سائح لفترة معينة، فإنه يتم التعامل معه مثل أى مصرى مشتبه به، حيث يتم عزله بمستشفيات العزل المخصصة لذلك.

وأكدت مصادر طبية، لـ«الشروق»، أمس؛ استقرار حالة الـ301 مصرى العائدين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا، والمحتجزين احترازيا بأحد الفنادق السياحية، فى مدينة مرسى مطروح، موضحة أنه لم تظهر أعراض الإصابة أو الاشتباه على أحد منهم حتى اليوم الرابع من وضعهم بالحجر الصحى.

كما أنهت وزارتا التعليم والتعليم العالى، استعداداتهما لبدء الفصل الدراسى الثانى، غدا السبت، بالمدارس والجامعات، وسط إجراءات طبية احترازية لمواجهة أى أمراض معدية.