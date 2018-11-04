علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والرئيس الشرفي للأهلي، على فوز المارد الأحمر على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الـ16 من الدوري والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» منشورين، وكان الأول:" مبروك الحمدالله الفوز، العقدة راحت بعدي»".

وفي منشور آخر كتب آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي:« الي يلعب معنا يستحمل»".

وبفوز اليوم يفك الأهلي عقدة بيراميدز في مسماه الجديد، بعدما تلقى الفريق 3 خسارات أمام بيراميدز في الموسم الماضي بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في كأس مصر.

يذكر أن آل الشيخ قد رحل عن بيراميدز في شهر يونيو الماضي.