اتحاد الكرة السوداني للسفير المصري: ما حدث في مباراة الهلال لن يؤثر على العلاقات

أكدت قيادات اتحاد كرة القدم السوداني، للسفير المصري في السودان حسام عيسى، أن الأحداث التي شهدتها المباراة بين الأهلي والهلال في مدينة أم درمان، السبت الماضي، لن تهز العلاقات مع الاتحاد المصري.

واستقبلت قيادات الإتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الخميس برئاسة الدكتور كمال شداد، ونائبه الأول اللواء الدكتور عامر عبدالرحمن، وبحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، السفير المصري في السودان.

وقال الاتحاد إن اللقاء بادرة طيبة، وتأكيد على حسن العلاقات الكروية، بين الإتحادين الكرويين، في السودان ومصر.

وأكد الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للإتحاد، ان الاجتماع بمجمله خلص إلى العمل على تعزيز العلاقات وألا تهزها مباراة في كرة القدم، مع التأكيد على أن ماحدث في المباراة، يخص نادي الهلال الذي صدرت ضده قرارات من كاف.