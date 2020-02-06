نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية في قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية

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(د ب ا)

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإمكانية شن إسرائيل عمليات عسكرية مكثفة في قطاع غزة قبل انتخابات الكنيست (البرلمان) القادمة، إذا استمر إطلاق الصواريخ والعبوات الناسفة التي تحملها بالونات.

وقال نتنياهو، خلال لقاء مع عمد المجتمعات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إنه بينما تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة لضمان الهدوء في المنطقة، فإن الجيش مستعد لعملية في غزة إذا لزم الأمر ، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني.

يأتي تصريح نتنياهو وقيام اسرائيل بتقليص منطقة صيد الأسماك في قطاع غزة ردا على الهجمات المستمرة بالصواريخ والبالونات الحارقة التي يشنها عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتم تقليص المنطقة من 15 ميلا بحريا (حوالي 28 كيلومترا) إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر، حسبما قال مكتب الاتصال الرئيسي مع الفلسطينيين، "مكتب تنسيق الحكومة في المناطق" الفلسطينية.

وتعتبر صناعة الصيد محركا اقتصاديا مهما في قطاع غزة.

وازدادت حدة الصراع بين عناصر المقاومة الفلسطينية وإسرائيل مجددا في الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وكان آخر احتدام للتوتر عندما قامت في مبكر من اليوم الأربعاء، طائرات حربية إسرائيلية بمهاجمة أهداف في غزة، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ وبالونات حارقة من غزة في الليلة الماضية.

وقال: "نحمل حركة حماس المسؤولية. سيتحملون عواقب الأعمال التي استهدفت مدنيين إسرائيليين".