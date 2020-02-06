خبير تحكيمي: إبراهيم نور الدين لم يخطئ في هدف الأهلي الثاني

أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي بقنوات «أون سبورت» صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز، في مباراة الفريقين اليوم، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أليو ديانج هدف الأهلي الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتفض لاعبو بيراميدز بعدها اعتراضًا على إبراهيم نور الدين حكم المباراة، مشككين في صحة الهدف.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «هدف الأهلي الثاني صحيح 100% ، واعتراضات لاعبي بيراميدز غير مبررة».

وأوضح الخبير التحكيمي: «قانون الاتحاد الدولي ينص على أن الحكم يوقف اللعب في حالة وجود كرة أخرى في الملعب، بشرط أن تتداخل هذه الكرة وتؤثر على مجريات اللعب، وهو ما لم يتحقق في مباراة اليوم».

وعن اعتراض لاعبي بيراميدز حول احتساب إبراهيم نور الدين ركلة مرمى لصالحهم قبل أن يعود لاحتساب ركلة ركنية، أكد الشناوي: «لو أن إبراهيم احتسب ركلة مرمى لبيراميدز فلن يسمح للاعبي الأهلي بتنفيذ الركلة الركنية، قد تكون يده بحركة لا إرادية أثناء اللعب أشارت في اتجاه ركلة مرمى، ولكن قراره يكون ركلة ركنية، وهذا ما يتضح من لعب لاعبي الأهلي الكرة بشكل مباشر».

وأتم: «تنفيذ لاعبي الأهلي للركلة الركنية صحيح أيضًا وليس به أي مخالفة، وعلي معلول لم يكن متسللًا لأن الكرة نفذت من خط المرمى للخلف».