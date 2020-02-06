طالب أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، جماهير الأبيض بمساندة الفريق وعدم تحطيمهم، مشيرًا إلى أن أداء اللاعبين أمام وادي دجلة في الدوري كان سئ.

وأضاف أمير في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: " اتمنى من الجماهير أن لا تحطم من الفريق، مباراة وادي دجلة كان الآداء سيئًا والفريق بالكامل لم يكن في مستواه ونعترف بذلك، التعثر أمامهم كان استثناء والوضع الطبيعي أننا نحقق المكسب، وإلى حد ما ادائنا كان جيد امام حرس الحدود وليس هذا الذي نريده لدينا أفضل من ذلك".

وتابع: "لاعبو الزمالك مروا بنفس الظروف من قبل وحققوا بطولات، تعرضنا لسوء توفيق ككل أندية العالم، مثل مانشستر سيتي الذي فاز بالدوري بفارق شاسع من النقاط، هذا الموسم نفس اللاعبين والمدرب ولكن هناك سوء توفيق، وعلى الجانب الآخر الفريق الذي ينافس السيتي لديه ثبات في كل شىء ومستواهم في تزايد هذه هي الكرة".

وأوضح: "نلعب على 3 أو 5 بطولات في الموسم الذي ينافس على هذه البطولات يجب أن يتسم بالنفس الطويل، أمامنا مباراتين ببطولتين وان شاء الله نحقق البطولات للزمالك".