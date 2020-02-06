برلين: تراجع عدد الترحيلات من ألمانيا في 2019

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، تراجع عدد ترحيلات لاجئين ومهاجرين من ألمانيا في عام 2019 للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت الوزارة أنه تم ترحيل إجمالي 22 ألفا و97 شخصا من ألمانيا في العام الماضي.

يذكر أن عدد الترحيلات التي تم تنفيذها في عام 2018 بلغت 23 ألفا و617 حالة، وفي عام 2017 تم ترحيل إجمالي 23 ألفا و966 شخصا من ألمانيا.

ولكن فيما يسمى بحالات الإعادة القسرية، التي يتم فيها إخراج قسري من البلاد إلى الموطن أو إلى الدولة الأوروبية المسئولة عن طلب اللجوء مثلا بالنسبة لهذه الحالات بموجب اتفاق دبلن، فقد شهدت زيادة في عام 2019، وبلغت 2934 حالة.

وبحسب قواعد "دبلن" السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسئولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به. وكانت إيطاليا واليونان، مثقلتين بصفة خاصة بأعباء زائدة جراء ذلك خلال ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016.

وكان عدد حالات الإعادة القسرية في عام 2018 قد بلغ 2497 حالة، أي أقل قليلا مما شهده عام 2019.

وقد يرجع ذلك إلى الضوابط الإضافية للشرطة الاتحادية في المنطقة الحدودية التي أمر بها وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر في الخريف الماضي.

يذكر أن زيهوفر أعلن قبل توليه منصبه كوزير داخلية أنه يعتزم العمل على أن يزيد عدد الأجانب المرحلين من ألمانيا، إذا كانت السلطات قد أمرت بترحيلهم.