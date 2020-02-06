«اتحاد الصناعات» يعقد أول جمعية عمومية في ظل قانون تنظيمه الجديد

ترأس محمد زكي السويدي، أول اجتماع جمعية عمومية لاتحاد الصناعة المصرية طبقاً لقانون تنظيم الاتحاد والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 الجديد، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف، بحسب بيان الاتحاد اليوم الخميس.

وتم استعراض نشاطات وإنجازات الاتحاد على مدار الفترة السابقة من إنشاء فروع جديدة، وإضافة وحدات استراتيجية لخدمة أعضائه وافتتاح مقر "الشباك الواحد" بالاتحاد.

كما تم التعريف بمبادرات الاتحاد في شأن الاصلاحات التشريعية الخاصة بقطاع الصناعة، وتبنِّي تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأعمال اللجان المتخصصة في دراسة تحديات القطاع، وكذلك التواصل والتعاون مع الاتحادات النظيرة اقليميا ودوليا، والانضمام الى محافل دولية والقيام ببعثات خارجية، بالإضافة إلى إعداد "أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي" والتي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ويتم تحديثها واللقاء بشأنها دوريا.

وفي السياق ذاته، تم التوضيح بمزايا القانون الجديد في تنظيم الاتحاد والغرف الصناعية والذي يتيح استقلاليته، وانتخاب رئيسه والوكيلين والتمثيل المتوازن بين جميع المؤسسات الصناعية بجميع فئاتها من صغيرة ومتوسطة وكبيرة.