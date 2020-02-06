كوريا الجنوبية تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من المستشفى

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الخميس، شفاء وتعافي ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن سيدة صينية تبلغ من العمر 35 عامًا وصلت الى كوريا الجنوبية من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، وكانت أول حالة مصابة بالفيروس تكتشف في البلاد.

وقال الأطباء - الذين تولوا علاجها خلال الأيام الـ 18 الماضية في مركز إنتشون الطبي في غرب سول - إنهم استخدموا دواء "كاليترا" الذي يستخدم أيضًا لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.

وأشار الأطباء إلى أنهم غير متأكدين مما إذا كان العقار فعالًا بالفعل، رغم علمهم بأن نظراءهم في الصين يستخدمونه على المصابين بفيروس كورونا.

وكانت كوريا الجنوبية قد أكدت حتى الآن إصابة 23 شخصًا بالفيروس على أراضيها، وبتعافي الحالة الثانية يصبح إجمالي عدد المصابين 21.

وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، تعافي أول مريض مصاب بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وهو رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 55 عاما، وثبتت إصابته بالفيروس الجديد في 24 يناير الماضي بعد يومين فقط من عودته من مدينة ووهان الصينية.