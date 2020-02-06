كوريا الجنوبية: مازالت هناك فجوات كبيرة بين سول وواشنطن في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مفاوضاتهما حول حصة سول من تكلفة نشر القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وأوضحت كانج - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية -: "أنه على الرغم من أن الفجوات لا تزال كبيرة، فقد عمّق البلدان التفاهم المتبادل بينهما بشكل أكبر، متابعة : "نحن في وضع يتعين علينا فيه التوصل إلى اتفاق على أساس هذا الفهم".

وأضافت أن كلا الجانبين يدركان جيدا الحاجة إلى التوصل بسرعة إلى اتفاق جديد لكي يخضع لعملية التصديق عليه من جانب البرلمان الكوري الجنوبي، قائلة "على الرغم من عدم إجراء محادثات مباشرة منذ إجراء آخر مفاوضات في الشهر الماضي، فقد تواصل الجانبان بشكل مستمر عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، ويدركان جيدا بأن هناك نقصا في الوقت بالنظر إلى جدول البرلمان".

وأشارت إلى أن فريق بلادها للتفاوض يأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي تتعلق بأن التأخير في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يجبر العمال الكوريين الجنوبيين في القواعد الأمريكية على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر ويعيق عمليات القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، مضيفة: "لا يمكنني التنبؤ بموعد إبرام صفقة، لكننا سنشارك في المفاوضات مع مراعاة حماية حقوق عمالنا".

وجاءت تصريحات كانج في الوقت الذي يستعد فيه البلدان للجولة السابعة من المفاوضات التي من المتوقع أن تجرى في سول الشهر الجري لتحديد مدفوعات سول بشأن تمركز القوات الأمريكية، البالغ قوامها 28 ألف و500 جندي، وذلك بموجب اتفاق تقاسم التكاليف، المُسمى "اتفاقية التدابير الخاصة".

وكان البلدان قد أجريا الجولة الأخيرة من المفاوضات بينهما في واشنطن الشهر الماضي، لكنهما فشلا في تسوية الخلافات حول النقاط الرئيسية، مثل المبلغ الإجمالي للمساهمات المالية لسول وما ينبغي تغطيته بواسطة اتفاقية التدابير الخاصة الجديدة.