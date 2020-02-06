3 كؤوس و14 ميدالية حصاد جامعة المنيا بـ«أسبوع الفيوم»

اختتمت فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذي أُقيم في رحاب جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير حتي 6 فبراير2020، بتنظيم حفل ختامي كبير أُعلن خلاله عن فوز جامعة المنيا بكأس النشاط العلمي والاجتماعي، وحصد الجامعة لـ3 كؤوس على مستوى الجامعات المصرية، و14 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، في مختلف الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والفنون التشكيلية، والجوالات، ونادي العلوم، والرياضية، لتكون الجامعة هى الأفضل والأعلى إنجازًا وحصادًا لمسابقات الأسبوع على مستوى الجامعات المصرية.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة نجحت في تحقيق إنجازًا كبيرًا خلال مشاركتها بأسبوع فتيات الفيوم الخامس، وذلك بحصد كأس النشاط العام للأسبوع في المجال العلمي، وذلك بعد تصدرها لمسابقة الفوتوشوب لتصميم شهادة تقدير وحصولها على كأس المسابقة، وحصولها على المركز الثاني، وكأس المعرض العلمي لنوادي العلوم والذي نافست به الجامعة خلاله بـ3 أجهزة هندسية وبمنتجاتها الصناعات الصغيرة، والصناعات الكيميائية والغذائية، إلى جانب حصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة مجلة الحائط العلمية والتي نفذها الطلاب: يمنى يحيى، وأنجي خالد فاروق، ودعاء سعيد.

وأضاف أن الجامعة حصلت أيضًا على كأس النشاط العام في المجال الاجتماعي، وذلك بحصولها على لقب وكأس الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية للطالبة والتي فازت به الطالبة إسراء أحمد، إلى جانب حصولها على ميداليتين برونزيتين في الشطرنج للطالبات: أروي بدر، ومريم ممدوح، ودينا عماد، وذلك بعد خوضهم لـ9 جولات فازت كل منهم بـ12 نقطة.

وأوضح وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، أن الجامعة حصلت بالمجال الثقافي على الميدالية الذهبية في مجلات الحائط الثقافية، والتيث قامت بإعدادها وتنفيذها الطالبات: نانسي جمال، وياسمين عماد.

كما حصلت في الفنون التشكيلية على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية وبرونزيتين بإجمالي 5 ميدليات في مجال: الجرافيك، والتصوير الزيتي، والنحت، وفي ورشة الرسم، التى شاركت بها الجامعة بـ34 عملًا فنيا.

وفي نشاط الجولات نافست الجامعة في مجالات النشاط الكشفي وحصلت على المستوى الأول ودرع الجوالات في إحدى عشر مجالًاهم: الدين للحياة، والتطبيقات العلمية والبيئة، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام.

كما حصد النشاط الرياضي على الميدالية الفضية والمركز الثاني بكرنفال الجامعات الذي حمل الطابع الفلكلوري والفرعوني لمحافظة المنيا.

وخلال الحفل الختامي قام الدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، بإلقاء كلمة ممثلي الجامعات المصرية بالأسبوع، قدم خلالها الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال وحسن الإقامة.

وأكد أن الأسبوع قدم رسائل هامة لفتيات الجامعات، لكونه فرصة للتعارف بين فتيات الجامعات، وتحقيقاً للمنافسة الشريفة التى سلطت الضوء على مواهب الطالبات وإبداعاتهم، بالإضافة إلى نقل الصورة الإيجابية لمحافظة الفيوم، وتنشيط السياحة بها، الذي انعكس بشكل واضح على مجتمع المحافظة.