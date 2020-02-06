 استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال - بوابة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

نور رشوان
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:32 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:32 م

استشهد شاب فلسطيني، صباح الخميس، عقب قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه، بحجة قيامه بعملية طعن في منطقة باب الأسباط في القدس، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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