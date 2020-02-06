استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني، صباح الخميس، عقب قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه، بحجة قيامه بعملية طعن في منطقة باب الأسباط في القدس، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.