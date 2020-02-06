الرئيس الفرنسي يلقي خطابا مهما غدا عن الردع النووي

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلقاء خطاب مهم في العاشرة والنصف قبل ظهر غد الجمعة بتوقيت فرنسا بشأن استراتيجية الدفاع والرعب النووي التي ستنتهجها بلاده مستقبلا.



وأعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس في بيان أن ماكرون 42 عاما سيعترف بأهمية الترسانة النووية الفرنسية.



وقال البيان إن الرئيس سيدعو فضلا عن ذلك عددا من الشركاء الأوروبيين إلى إجراء حوار مع بلاده بشأن الردع النووي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن فرنسا ستشرك الآخرين معها في المسؤولية عن أسلحتها النووية.



وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تمتلك أسلحة نووية.



ويدعو ماكرون منذ فترة طويلة بضرورة اتباع سياسة دفاعية أوروبية، تكون لها استقلاليتها ، ولا تكون مرتهنة بسياسات الولايات المتحدة.