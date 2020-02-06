الإفتاء والأزهر والكنيسة: عادات وليست شعائر وغير موجودة في القرآن والسنة والإنجيل

أكدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، رفضها الكامل لتك الجريمة، وتصديها بكل قوة للقضاء عليها باعتبارها أقسى أشكال العنف ضد المرأة والطفلة، وتؤثر سلبا على حاضر ومستقبل الفتيات، فضلا عن كونها خطرا يهدد حياتهن.

وأضاف بيان للجنة المكونة من رئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وأعضاء من جهات قضائية وأزهرية وكنسية، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، اليوم الخميس، أن اللجنة أخذت على عاتقها منذ تشكيلها فى مايو الماضى، مسئولية التصدى لجريمة ختان الإناث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، المنبثقة من رؤية مصر 2030.

وأشار البيان، إلى أن الاستراتيجية تتضمن محورا خاصا بالحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة يتضمن تدخلا واضحا لقضية الختان، أحد أهم عناصره التمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة ولا تكون ضحية الجهل والعادات والممارسات الضارة المتوارثة.

وشددت اللجنة على أن جميع المبررات التى تساق للترويج لهذه الجريمة لا تمت للحقيقة بصلة والدليل على ذلك أن القرآن الكريم لا يتضمن أى نص يشير إلى ختان الإناث، بينما خلت السنة النبوية من أى ذكر عن ختان الرسول بناته أو زوجاته أو أى من أهل بيته؛ حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا يؤكد أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، وللأزهر الشريف العديد من الإصدارات بشأن هذه القضية منها كتيب صدر عام 2005 نحو القضاء على عادة ختان الإناث، وكتب مقدمته فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى، مؤكدا أن ختان الإناث ليس له أى سند شرعى.

وأشار البيان إلى أن وزارة الأوقاف أظهرت موقفها تجاه القضية أيضا من خلال كتيب «ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام» عام 2010، الذى تضمن أدلة دينية تؤكد أن ختان الإناث ليس له أى سند إسلامى شرعى، كما أنه من المنظور المسيحى، أكد ممثل البابا شنودة الثالث أنه لا توجد لهذه الممارسة أى أسس دينية مهما كان نوعها، ولا توجد آية واحدة فى الإنجيل، أو فى العهدين القديم والجديد بشأنها.