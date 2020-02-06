انتهاء بطولة الجمهورية لتنس الطاولة في الإسماعيلية

انتهت بطولة الجمهورية الثالثة لتنس الطاولة، التي أقيمت بالإسماعيلية فى الفترة من 2 وحتى 6 فبراير الجاري للأعمار من تحت 12 و 15 عامًا بنين وبنات بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس.

وحصل، فى مسابقة براعم تحت 12 سنة بنين، على المركز الأول والميدالية الذهبية عمر بسيونى، نادي الزمالك، والمركز الثانى والميدالية الفضية، ياسين الصيرفى، نادي الزمالك، والمركز الثالث بالميدالية البرونزية عمر هانى، نادي الأهلي، والمركز الرابع والميدالية البرونزية حمزة خالد، جمعية شبان المسلمين بالإسماعيلية.

وفي مسابقات براعم تحت 12 سنة بنات حصل على المركز الأول بالميدالية الذهبية نور صلاح، نادي القناة، والمركز الثاني بالميدالية الفضية، حبيبة محمد، نادي الزمالك، والمركز الثالث بالميدالية البرونزية جنة محمود، نادي الإسماعيلي، والرابع بالميدالية البرونزية مريم مصطفى، نادي الصيد.

وفي مسابقات ناشئين تحت 15 سنة حصل على المركز الأول بالميدالية الذهبية ياسين وائل، نادي الأهلي، والثانى بالميدالية الفضية علي الصرفي، نادي الإسماعيلي، والثالث بالميدالية البرونزية عمر إيهاب، نادي سبورتنج، والرابع والميدالية البرونزية بدر مصطفى، نادي الزمالك.

وفي مسابقة ناشئات تحت 15 سنة حصل على المركز الأول بالميدالية الذهبية هنا جودة، نادي الأهلي، والثاني بالميدالية الفضية مريم يونس، نادي الأولمبي، والثالث بالميدالية البرونزية رؤى صلاح، نادي القناة، والرابع بالبرونزية كنزي هيثم، نادي مدينة نصر.

وقال طارق سويدان، المدير التنفيذي لمنطقة تنس الطاولة بالإسماعيلية، إن المسابقة أقيمت بمشاركة 1200 لاعب وبالمرحلة الثانية 900 لاعب يمثلون نحو 70 ناديًا من محافظات مصر.

وأضاف «سويدان» أن المرحلة الثانية للمسابقة تقام في الفترة من 8 وحتى 13 فبراير الجاري للأعمار من تحت 18 و 21 سنة بنين وبنات ورجال وسيدات.

وأقيمت المسابقة بنظام المجموعات في الدور التمهيدي وبنظام خروج المغلوب بدءا من الدور 128 حتى الدور 32، وعادت لنظام المجموعات في الدور 16 و 8 وأقيم الدور قبل النهائي والنهايى بنظام المقص.