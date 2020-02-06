يستضيف جاليري «بهلر» بوسط البلد، معرضا جديدا بعنوان «جدل»، يضم أعمالا لـ4 فنانين عالميين هم: الفرنسي أوليفيه جاردين والمصري عبد الرازق عكاشة والأردني حكيم جماعين والفلسطيني محمود جاد الله، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري، بمقر الجاليري في 4 ممر بهلر الدور السادس، طلعت حرب أمام سينما راديو، وسط البلد.

وقال الفنان سامح سعيد المدير العام للجاليري إن فكرة "جدل" جاءت لتعزيز سياسة الجاليري التي تنتهج الانفتاح على العالم بمحاولة جذب الأعمال الفنية للفنانين الأجانب والعالميين وعرضها في القاهرة، مشيرًا إلى معرضين سابقين ضم أعمالا لفنانين فرنسيين وأمريكيين وأرمنيين ومصريين قضوا أغلب حياتهم في باريس مثل الفنان سمير رافع.

وأوضح أن "جدل" تقوم فكرته على الجدل الذي تحدثه أعمال من دول مختلفة، حينما تتجمع مع بعضها البعض في قاعة عرض واحدة، متابعا أن أعمال الفنان الفرنسي أوليفيه جاردين بدت لإدارة الجاليري مدهشة جدا من حيث اللعب على أكثر من اتجاه فني، ففي لوحة واحدة تشعر أنك أمام أكثر من فنان، فلوحته ترتكز على رسم البورتريه والجرافيك والكاريكتير وحيوية اللون، كل هذا مغلف بفلسفة تعبيرية تريد من خلالها اللوحة أن تصرخ وتعبر عما تعانيه.

وأضاف أن في المقابل الفنان الفلسطيني محمود جاد الله يجنح أكثر إلى السريالية وتجريد العالم حتى يصل إلى عالم آخر خاص به أكثر رحابة وشفافية من واقعنا، فكلا الفنانين كان من وجهة نظر فريق عمل الجاليري مدهشان رغم الاتجاهات المختلفة لهما.

وأردف أن أعمال حكيم جماعين وعبد الرازق عكاشة أيضا كذلك فكل منهما متمسك بفلسفته الخاصة ببيئته ووطنه وتطوره الثقافي، فعند جماعين الجرافيك يحرك مياها راكدة، يستخدم هذه الوسيلة ليعيش حياته بشكل خطير، أما عكاشة فهو قديس للتشكيل ولعالم اللوحة، الحياة بالنسبة لعكاشة هو ذلك السطح المستطيل الذي يخربشه بالألوان ويخلق بها عالما تعبيرا حيا تتجلى من خلاله روحا معتزة بانتمائها للوطن وللإنسان في كل أنحاء العالم.

وقال سعيد إن المعرض يضم 25 لوحة بأحجام مختلفة معتبرا الحدث بمثابة إضافة للوسط التشكيلي المصري برمته وليس لمسيرة جاليري بهلر فقط.

والتشكيلي الفرنسي أوليفيه جاردان ولد عام 1952 في حي بسيط بباريس ممتلئ، تعرف فيه على فن «فان جوخ» وأعماله في متحف أورانجيري، فتأثر به كثيرًا وقرر أن يرسم مثله، فبدأ مشروعًا مستوحيًا فنه، ومع تطور ثقافته، انتقل حبه إلى فرنسيس بيكون، حيث شعر بأن شخصيات بيكون قريبة من طفولته أكثر.

أما الفنان التشكيلي المصري عبدالرازق عكاشة فولد عام 1968 بقرية عرب الرمل التابعة لمحافظة المنوفية ذهب إلى فرنسا مطلع التسعينات من القرن الماضي، درس الفنون الجميلة في فرنسا،علي يد «برو رينوار» حفيد رينوار، حتى أصبح عضوًا بارزًا في أقدم صالون فني في أوروبا وهو «صالون الخريف الفرنسي»، الذي قدم «ماتيس ورينوار وبيكاسو وماتيس وشارك في العديد من المعارض الدولية في 28 بلدا حول العالم، وحصل على 19 جائزة دولية وتكريمات.

بينما الفنان الفلسطيني محمود جاد الله فقد ولد في عام 1949 لأب فلسطيني وأم مصرية نشأ في دولة الكويت، والتحق في كلية الفنون الجميلة، بحي الزمالك بمصر، حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في العمارة الداخلية والفنون الزخرفية والفنون الجميلة مع تخصص في العمارة الداخلية، وصمم العديد من القصور والفيلات والنصب التذكارية والمعارض الصناعية والتجارية.

كما شارك في العديد من المعارض الفنية التشكيلية العربية والدولية، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة وجيزة من نهاية حرب الخليج في عام 1991، وعرضت أعمالة الفنية في العديد من المحافل والمعارض الأمريكية وامتدت تجربته الفنية عبر عدة مراحل ومدارس فنية.

والفنان الأردني حكيم جماعين، درس الرسم والتشريح في أكاديمية بيترو فانوتشي في بيروجيا، ايطاليا، ثم تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة في ميلانو.

وفي عام 1995 حصل على دبلوم عالي من مدرسة كوفا للفنون في ميلانو وفي العام 2003 تخرج من الأكاديمية الملكية في لاهاي، هولندا، تخصص حفر وطباعة، حيث درس أيضاً العمارة والتصميم، وصدر للفنان ثمانية كتب طباعة يدوية بتقنيات الحفر على الليثوغراف والزنك والخشب والشاشة الحريرية وأقيم له 11 معرضا شخصيا، وشارك في العديد من المعارض الدولية في العالم.