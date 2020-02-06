وزير مالية اسكتلندا يتقدم باستقالته بعد الكشف عن تداوله رسائل نصية «غريبة» مع صبي

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تقدم وزير مالية اسكتلندا، ديريك ماكاي - 42 عاما، باستقالته، اليوم الخميس، عقب الكشف عن تداوله رسائل نصية "غريبة" مع صبي يبلغ من العمر 16 عاما.

وجاء نبأ الاستقالة قبل ساعات من إعلان ديريك عن موازنة الحكومة الاسكتلندية كما كان مقررا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماكاي نشر اعتذارا وقال فيه إنه" يتحمل المسؤولة كاملة" عن "أفعاله الصبيانية".

وأضاف أنه تقدم باستقالته عقب التحدث مع رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن، التي أخبرته أن تصرفه لم يتوافق مع المعايير المطلوبة.

وأفادت التقارير الإخبارية بأن ماكاي، الذي أعلن أنه مثلي عام 2013 تبادل 270 رسالة نصية مع الصبي خلال نحو 6 أشهر.