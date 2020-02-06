مروان محسن يظهر بقميص أزارو في مباراة الأهلي وبيراميدز

ظهر مروان محسن مهاجم الأهلي وهو يرتدي رقم جديد لقميصه عن سابق المباريات التي خاضها مع فريقه برقم 18، وذلك في المباراة التي تجمع الأهلي أمام بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري العام.

وارتدى مروان محسن رقم " 9 " وهو الرقم الخاص بالمهاجم المغربي وليد أزارو الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي الاتفاق السعودي، بينما ارتدي النجم السنغالي أليو بادجي المتواجد على مقاعد البدلاء الرقم " 18 " وهو الرقم الخاص بمروان محسن.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 27 نقطة.