حكومة اليمن: التعويل على تغيُّر الحوثيين رهان مضلل

اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن التعويل على تغير ميليشيا الحوثي الانقلابية رهان خادع ومضلل، حيث إن قرار هذه الميليشيات لم يعد بيدها، بل وفق أجندة ومصالح النظام الإيراني.

وأكد مجلس الوزراء اليمني، تعليقاً على استهداف الميليشيات لحي الروضة السكني بمدينة (مأرب) بصاروخ باليستي، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن التراخي الدولي والأممي في تنفيذ القرارات الملزمة وغض الطرف على هذه الجرائم الإرهابية المتكررة للميليشيات الحوثية، بحق المدنيين والأطفال والنساء يشجعها على الاستمرار في نهجها ومشروعها الإجرامي الذي يمثل الوجه الآخر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها (داعش) و(القاعدة).

وشدد المجلس على أن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات الميليشيات الانقلابية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة.

وأوضح أن هذه الاعتداءات الإجرامية والتصعيد العسكري الأخير تثبت مجدداً الطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية ومشروعها الطائفي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية، لخدمة النظام الإيراني الذي يتهرب من العزلة الدولية عبر وكلائه وأذرعه في المنطقة ومنها ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأشار البيان إلى أن استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتوعّد مجلس الوزراء اليمني - في بيانه - ميليشيا الحوثي بأن تكون هذه الدماء البريئة وبالاً عليها وستدفع الثمن ولن تفلت من العقاب عاجلاً غير آجل، مؤكداً العزم أكثر من أي وقت مضى وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على استكمال اجتثاث مشروع وكلاء إيران في اليمن.