مذنب أم لا؟ تصويت مجلس الشيوخ يحسم قضية عزل «ترامب»

هديل هلال

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، على تهمتي إساءة السلطة وعرقلة عمل الكونجرس الموجهة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث برَّء المجلس «ترامب» من جميع التهم الموجهة إليه، مؤديًا إلى إسقاط قضية العزل.

وبرَّأ مجلس الشيوخ «ترامب» من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتًا، مقابل 48 صوتًا يرى بأن الرئيس الأمريكي مذنبًا، كما برَّأه من تهمة عرقلة عمل الكونجرس بـ 53صوتًا، مقابل 47 صوتًا يرى بأن الرئيس الأمريكي مذنبًا.

وبدأت جلسة للكونجرس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، من أجل التصويت النهائي في قضية عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويتهم مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ ديسمبر الماضي، بإساءة استغلال السلطة وعرقلة الكونجرس.