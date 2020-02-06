 بومبيو يزور السعودية وأثيوبيا ضمن جولة خارجية تبدأ 13 فبراير - بوابة الشروق
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بومبيو يزور السعودية وأثيوبيا ضمن جولة خارجية تبدأ 13 فبراير

مايك بومبيو
مايك بومبيو

نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 1:04 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 1:04 ص

(د ب ا)

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة خارجية خلال الفترة بين يومي 13 و22 فبراير الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن بومبيو سوف يزور خلال جولته الخارجية كلا من ألمانيا وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية.


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