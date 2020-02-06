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استطلاع: تسعة أعشار الألمان لا يخشون كورونا المتحور الجديد

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 10:19 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 10:19 م

أظهر استطلاع جديد للرأي قام به معهد "إنفراتست ديامب" للاستطلاعات العلمية في ألمانيا أن معظم الألمان لا يخشون الإصابة بعدوى فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال المعهد الذي أعد الاستطلاع لصالح برنامج "الاتجاه في ألمانيا" على القناة الأولى بالتلفزيون الالماني إن تسعة من بين كل عشرة (وتحديدا 89 % من الألمان) ليست لديهم إلا مخاوف ضئيلة أو منعدمة من إصابتهم هم أو أحد أعضاء أسرتهم بالفيروس.

وأثبت الاستطلاع أن واحدا من بين كل عشرة فقط يشعر بقلق شديد (وهؤلاء نسبتهم 7% )أو شديد للغاية (3%).

وشارك في الاستطلاع الذي أجري عن طريق الهاتف، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين من هذا الأسبوع، 1003 شخص ممن يملكون حق الانتخاب في ألمانيا.

وتعتبر ثقة المواطنين الألمان في سلطات بلادهم ومؤسساتها الصحية عالية فيما يتعلق بمواجهة الفيروس.

وقد أعرب أربعة من كل خمسة ألمان (82 %) عن قناعتهم بأن السلطات تسيطر كلية على الموقف، بينما قال 14% منهم إن الموقف ليس تحت السيطرة بالصورة الكاملة.

كان عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا حتى مساء اليوم الخميس وصل إلى 13 حالة مثبتة، 11 منها وقعت بشركة فيباستو بولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بعد زيارة عابرة للشركة قامت بها امرأة صينية مصابة بالفيروس.

ومن بين هؤلاء المصابين زوجة أحد العاملين بالشركة واثنان من أولاده، وفضلًا عن ذلك أصيب اثنان آخران بالفيروس، وقد تم نقلهما يوم الأحد الماضي بطائرة للجيش الألماني من الصين إلى ألمانيا.


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