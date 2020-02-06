خبراء: بئر في التشيك من العصر الحجري الحديث ترجع إلى 7300 عام

قال باحثون اليوم الأربعاء إن بئرا خشبية قديمة في التشيك يرجع تاريخها إلى عام 5256 قبل الميلاد، مما يجعلها أقدم بناء من نوعه في العالم وأفضلهم حالة.

وتمكن الباحثون من تحديد وقت البناء اعتمادا على حلقات جذوع الأشجار المستخدمة في صنع الهيكل، وفقا لمقال نشر في مجلة علوم الآثار.

وأضاف الباحثون أن البناء يوضح أن الأسلاف كانت لهم "معرفة فنية متقدمة" تربط أخشاب البلوط بأعمدة الأركان.

وذكر الألماني ويلي تيجل الكاتب المشارك في المقال اليوم الأربعاء أن هناك بنايات بسيطة مخبأة أقدم بكثير. لكن هذه البئر المكتشفة حديثا تعتبر أقدم بناء خشبي محفوظ من نوعه.