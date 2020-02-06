«إير فرانس - كيه إل إم» تمدد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 15 مارس المقبل

أعلنت شركة "إير فرانس - كيه إل إم" تمديد تعليق كافة رحلاتها المنتظمة من وإلى الصين حتى 15 مارس المقبل، وذلك جراء فيروس كورونا القاتل في الصين.

وقالت الشركة - حسبما ذكر راديو "لإرنسا الدولي" اليوم الخميس - إنه اعتبارا من 16 مارس 2020 واعتمادا على تطور الموقف، تخطط لاستئناف عملياتها تدريجيا من وإلى شنجهاي وبكين عن طريق تبديل رحلة يومية إلى كل وجهة، مضيفة أنه من المقرر عودة برنامج الطيران العادي في 29 مارس المقبل وكذلك الحال بالنسبة إلى مدينة "ووهان" مركز الوباء.

وكانت "إير فرانس" قد علقت رحلاتها من وإلى مدينة "ووهان" الصينية في 22 يناير الماضي حيث توجد بؤرة الفيروس ويبقى هذا التعليق ساريا حتى إشعار آخر.