القباج: برامج الدعم النقدي هدفها الاستثمار في البشر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الوزارة والتي منها الدعم النقدي، هدفها الاستثمار في البشر، لأن القيم والسلوكيات الإيجابية تساعد على الاستثمار في البشر بشكل صحيح.

وأكدت قباج، أن الفترة المقبلة ستزيد الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قريبا.

وأضافت أنه على المستوى القاعدي سيكون هناك شراكات كثيرة مع الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن البروتوكول يستهدف النشء والشباب.

جاء ذلك خلال توقيع القباج، بروتوكول تعاون مع جمعية "مصر الخير" لمشروع "قيم وحياة"، الذي يهدف إلى رفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين.