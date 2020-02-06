ياسر قورة: ملف المصانع المغلقة «كنز» يدر للدولة مليارات الجنيهات

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الصناعة المصرية تشهد طفرة حقيقية تتمثل في حزمة من القرارات التي تنعكس على هذا القطاع الذي عانى كثيرا خلال السنوات السابقة، وهناك العديد من العقبات التي واجهته انعكست على الصناعة الوطنية، أبرز هذه الاهتمامات توجيهات القيادة السياسية بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وإعادة النظر في ملفات المصانع المتعثرة.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، في بيان له، أن هناك ما يقرب من 5 آلاف مصنع متعثر، وما يقرب من مثلهم متوقف أو مغلق، والنتيجة تشريد آلاف العاملين بهذه المصانع، وأن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة صغيرة كان يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مما دفع القيادة السياسية لإصدار توجيهات بإعادة تشغيل هذه المصانع، حتى تساهم الصناعة في تحقيق إنتاج لا يقل عن 30%، لوضعنا في مصاف الدول المصنعة.

وأكد قورة أن ملف المصانع المغلقة "كنز" يدر للدولة مليارات الجنيهات، سواء في صورة صناعة مباشرة، أو توفير فرص عمل؛ مما ينعكس على قطاع الإنتاج بشكل مباشر أو غير مباشر، وزيادة التعميق الصناعي بداية من زيادة نسبة المكون المحلي، ونهاية إلى الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الخارجية، وزيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتخفيض تكاليف مكونات الإنتاج الصناعي المرتفعة، وتشجيع المنتجات والصناعات المحلية والعمل على زيادة الصادرات المصرية من منتجات هذه المصانع.