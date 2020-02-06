القوى العاملة: توزيع 85% من حصيلة مقابل عمولة الخدمة على 7640 عاملًا بالسياحة والفنادق

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة أبرمت 12 اتفاقية عمل جماعية لتحقيق شروط وظروف عمل أفضل وللحفاظ على حقوق 7640 عاملًا بالسياحة والفنادق من خلال إعادة توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة على العاملين بالمجموعة بزيادة 5% لنسبة العمال من الحصيلة الكلية لتكون 85% بدلًا من 80% من الحصيلة الكلية.

وأضاف سعفان - في بيان اليوم الخميس - : "أنه تم إبرام هذه الاتفاقيات بالاشتراك مع إدارات مجموعة فنادق هيلتون العالمية والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق واللجان النقابية بالمجموعة".

وأوضح أن الاتفاقيات نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بنسبة 15% كسر وتالف وهالك، و85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.

وأشار إلى أن توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة في صورتها هذه تعتبر أفضل للعاملين، ورأى الطرفان الاستمرار في تطبيق الاتفاقيات التي تحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 إعمالًا لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه.

وقدم الوزير شكره لأطراف الاتفاقيات، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما بالوصول علي هذه الاتفاقية.

يُشار إلى أن الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022، وقعها ممدوح محمدي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ومديري فنادق هيلتون في مصر.