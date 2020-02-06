حبس سيدة في اتهامها بقتل ابنتها بالمحلة الكبرى 4 أيام

أمرت النيابة العامة في الغربية، بحبس سيدة في واقعة قتل ابنتها في العقد الثاني من العمر بعد شكها في سلوكها بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة.



وجرى التحفظ على جثة الفتاة بمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا لتشريحها.



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة ربة منزل ووجود شبهه جنائية فى الواقعة.



وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة لكشف غموض الواقعة وأسباب الوفاة.



وأفادت التحريات الأمنية بأن المتوفاة متزوجة وأنجبت طفلا إلا أن زوجها شك في نسب الطفل له فقام بإجراء تحليل DNA واكتشف أن الطفل ليس ابنه مما دفع امها لخنقها انتقاما منها لشكها في سلوكها.



وضبطت القوات الأمنية المتهمة وبمواجهتها أنكرت قتلها لابنتها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.