تحدث حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي المصري، عن مواجهة فريقه أمام نادي نهضة بركان المغربي، في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن جميع المباريات المقبلة وصولًا للنهائي ستكون صعبة للغاية.

وقال حمد في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "كل المباريات صعبة مع الوصول للأدوار النهائية، نهضة بركان فريق جيد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، قد تتمنى فريقا صغيرا ثم يحقق مفاجأة أمامك".

وتابع: "حالة اللاعبين والتجهيز للمباراة هما ما يصنعان الفارق".

واختتم، كاشفًا حقيقة تقديم الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال الاستقالة، من تدريب الفريق خلال الساعات الماضية، قائلًا: "الجهاز الفني للمصري لم يتقدم باستقالته قبل المباراة الأخيرة في الكونفدرالية".