تحقيقات حول ترديد طلاب في كلية شرطة بألمانيا شعارات نازية

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تشتبه السلطات الألمانية في إقدام ثلاثة من طلاب كلية للشرطة في ولاية سكسونيا شرقي البلاد بتصرفات مخالفة للدستور.

وقالت الكلية المختصة في العلوم الشرطية اليوم الخميس إن ثلاثة من الملتحقين بالدراسة في قسم مفتشي الشرطة يتم التحقيق معهم حاليا على خلفية ترديدهم الشعار النازي "النصر هو الخلاص" من نافذة مسكنهم في مدينة باوتسن بالولاية.

وبناء على ذلك توجهت قوة من الشرطة بعد بلاغ السكان والتقت بالطلاب الثلاثة وهم في سن 18 إلى 22 عاما ويمضون عامهم الدراسي الأول في مقر الكلية في باوتسن.

وتجري السلطات تحقيقات حول مسلكهم على أساس شبهة استخدامهم شعارات منظمات معادية للدستور.

استبعدت الكلية المشتبه فيهم من الدراسة حتى إشعار آخر، طوال فترة التحقيق الجنائي.

وقال رئيس الجامعة كارستن كيمبف "لن نتحمل وجود مواقف فكرية معادية للدستور في شرطة ولاية سكسونيا".