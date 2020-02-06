سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى في خلال التعاملات، اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وطبقا لأخر تحديث، تراجعت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، كما تراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 15.72جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 15.72جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع سعر الدولار واحد قرش ليسجل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

في سياق متصل، طبقا لموقع البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما شهد الدرهم الإماراتي هدوءا ليسجل 4.28 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع واحد قرش ليسجل 4.30 جنيه.