كندا تطالب إيران بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

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(د ب أ)

طالبت كندا ، الأربعاء، إيران بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي اعترفت إيران بإسقاطها الشهر الماضي إلى فرنسا.

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إنه أكد مجددا لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف على طلب أوتاوا بالتحقيق في أسباب إسقاط الطائرة.

كانت إيران اعترفت بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة "بوينج 737" بطريق الخطأ ، وكان على متنها 176 شخصا في 8 كانون ثان/يناير الماضي.

وقال شامبين إنه دعا إلى "تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف" في سبب التحطم.

يشار إلى أن هناك 57 مواطنا كنديا و29 شخصا آخرين كانوا مقيمين دائمين في كندا، بين الضحايا الـ 176.

وأكد شامبين ضرورة قيام إيران بترتيب تحميل وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة بدون تأجيل.

كما حث السلطات الإيرانية على "الاستفادة من التسهيلات التي توفرها فرنسا فيما يتعلق بالقدرة التقنية من أجل القيام بهذا العمل ودعا إلى إيجاد حل سريع".

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