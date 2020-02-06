الجيش السوري يتمكن من دخول بلدة إفس بريف إدلب الشرقي

تمكن الجيش السوري من دخول بلدة إفس شمال بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد أن حقق أمس تقدماً كبيراً من محور أبو الضهور إلى بلدة تل طوقان، وسيطر ناريا على الطريق الدولي (حلب - سراقب) لتصبح مدينة سراقب مطوقة بالكامل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "اليوم الخميس، أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وفرار أعداد أخرى أمام تقدم وحدات الجيش وسط حالة من التخبط والانهيارات في صفوفهم.

وأوضحت أنه وفق المشهد الميداني ومجريات العملية العسكرية ضد الإرهابيين بريف إدلب، فإن تقدم الجيش مستمر بنفس الوتيرة بالرغم من النقاط التركية المستجدة.. مشيرة إلى أن وحدات الجيش تجاوزت سابقاً عدة نقاط أقامها النظام التركي لعرقلة تقدمها وحماية الإرهابيين في ريف إدلب.