تضررنا من «موسم الرياض» لكن بخبرتنا تجاوزنا الأزمة

رأى الوزيرة مهم.. وتدخلها يقلل من الأخطاء داخل مؤسسات الوزارة



عامان مرا على تولى الدكتور مجدى صابر رئاسة مجلس إدارة المركز الثقافى القومى «دار الأوبرا المصرية»، حيث تولى هذا المنصب خلفا للدكتورة إيناس عبدالدايم بعد توليها مقعد وزارة الثقافة، وبالتالى أصبحت مهمة الرجل مزدوجة، الأولى هى الحفاظ على ما وصلت إليه الأوبرا من مردود طيب لدى الشارع المصرى، والثانى هو التقدم خطوة للأمام حتى يكون صاحب بصمة خاصة به، لكن صعوبة الأمر تكمن فى أن الوزيرة ــ وهى الرئيس المباشر له ــ هى التى سبقته على هذا المقعد وبالتالى فهى تعرف كل صغيرة وكبيرة عن الكيان، كما يزيد من هذه الصعوبة أنها تولت أيضا إدارة أوركسترا أوبرا القاهرة ثم البيت الفنى، وهو ما يعنى أنها ابنة المكان، وبالتالى فإن كل خطوة يخطوها تكون تحت التقييم الفنى وليس الإدارى فقط.. الرجل حتى الآن يسير بالمكان بشكل جيد ومتوازن، فقد استطاع خلال هذين العامين أن يحافظ على ما وصل اليه.

فى هذا الحوار تحدثنا معه عما قدمة خلال هذين العامين على مستوى الفرق، من حيث تقدمها أو تأخرها، وما الذى قدمه، وما لم ينجزه، وما الذى يعمل على إنجازه خلال عامه الثالث.

فى البداية قال: إن فترة رئاستى للأوبرا عامان، أى ما يعادل ثلاثة مواسم للبرنامج الفنى للأوبرا، كما أن صعوبة الأمر تكمن فى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة هى الرئيسة السابقة للأوبرا، وبالتالى فهى تعى كل صغيرة وكبيرة فى المكان، وعلى الرغم من صعوبة ذلك لكنها ــ للأمانة ــ كانت خير سند لى فى أمور كثيرة، ودائما تدعمنى فى أى قرار، ولو حدثت أخطاء فإنها تصحح بشكل سريع، وهو الأمر الذى يريحنى نفسيا، والحمد لله الأوبرا تسير بشكل جيد جدا نتيجة دعمها الكامل لى.

< هل تتدخل الوزيرة فى سياسة الأوبرا؟

ــ بالعكس تماما، الوزيرة لديها أعباء كثيرة، وهى تتركنى أعمل بحرية كاملة، ولا تتدخل على الإطلاق، إلا بالنصائح لكونها فنانة فى المقام الأول، ولأنها صاحبة خبرة كبيرة فى إدارة شئون الثقافة بصفة عامة، وبالتالى عندما تصحح خطواتى فهذا أمر جيد، لأن الوزير عندما يكون فاهما وواعيا يقلل من الأخطاء داخل المؤسسات التى تنتمى لوزارته، وأنا لا أرى فى تدخلها عيبا أو حرجا بالنسبة لى لأن رأيها مهم بالنسبه لنا، وذلك لأنها تمتلك رؤية. وهنا لابد أن أشير إلى أن العمل داخل الأوبرا منذ إنشائها وهو يسير وفق نظام محدد، إذ يقوم على أن كل فرقة تضع برنامجها بمنتهى الحرية، حتى يستطيع رئيس الأوبرا فى نهاية كل موسم محاسبة كل مسئول عن الفرقة. أنا مهمتى باعتبارى رئيس الاوبرا وضع السياسات العامة والحفاظ عليها، ومتابعة ما يقدم ولا أتدخل الا عندما أرى أن هناك أمورا خرجت عن الطريق الصحيح، وبالتالى لا وجود لتدخل إلا فى الإطار الشرعى الذى يحمى المكان، نفس الأمر لوزير الثقافة.

< ما الذى قدمة مجدى صابر خلال عامين بالأوبرا؟

ــ زادت عدد الفرق الأجنبية الزائرة، كما أننا قدمنا أوبرا عايدة جديدة لأول مرة من 15 سنة، حيث كانت تقدم خلال السنوات الماضية عايدة التى أخرجها الراحل الكبير دكتورعبدالمنعم كامل، قدمنا خلال وجودى، عايدة جديدة برؤية المخرج هشام الطلى، والحمد لله كان المردود طيبا للغاية، وكانت عايدة جديدة فى كل شىء، من حيث الديكور والملابس والإكسسوارات والإضاءة.

< الأوبرا مازالت تعتمد على الديكورات على الرغم من أن اغلب دول العالم تستخدم الشاشات فى الخلفية التى تسهل تقديم العمل؟

ــ هذا صحيح ونحن بصدد الاعتماد على الشاشات خلال الموسم القادم على أقصى تقدير لأننا وفرنا نصف حاجتنا من الشاشات من خلال منحه صينية، وجار استكمال باقى الشاشات، وكما قلت هذا الأمر يزيد من تقليل النفقات، كما أنه يجعل العمل أكثر إبهارا، إلى جانب سهولة تغيير المشاهد، لأن تغيير الديكور المبنى يأخذ وقتا أطول.

< على صعيد الفرق الأخرى، ماذا أنجزت؟

ــ فى الباليه قدمنا كليوبترا لأول مرة، وهى إنتاج دار الأوبرا، تأليف موسيقى محمد سعد باشا بتكليف شخصى منى، والتنفيذ فرقة باليه دار الأوبرا، والجميع أشاد بالعرض، وتم ترشيح العمل للقيام بجولة عالمية. وعلى صعيد الرقص الحديث قدمنا إخناتون للمخرج وليد عونى، كما قدمنا العام الماضى زاها حديد والذى مثل مصر فى فرنسا خلال عام مصر فرنسا، كما قدمت فرقة الفرسان عرض بهية وشجرة الدر و ريا وسكينة.

< على ذكر اسم وليد عونى.. لماذا لا يسند له إخراج بعض المناسبات الكبيرة كما كان يحدث فى الماضى؟

ــ وليد مخرج كبير، ولديه رؤية مختلفة، وعندما يكون الأمر بأيدينا بالتأكيد نقوم بترشيحه، لكننا لسنا مسئولين عن كل المناسبات التى تقدم، لكن على حد ما أتذكر أنه أخرج حفل مؤتمر الاتصالات الذى شرفه بالحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أنه شارك فى مؤتمرات الشباب بشرم الشيخ.

< ماذا عن الموسيقى العربية؟

ــ الحفلات والمهرجانات تسير بخطوات ثابتة، والحمد لله كنا موفقين إلى أبعد الحدود فى تقديم مهرجان الموسيقى العربية بشكل جيد جدا، وهنا لابد أن أشيد بدور جيهان مرسى رئيسة الإدارة المركزية للموسيقى العربية فى هذا الأمر، كما أن لدينا لجنة عليا للمهرجان على أعلى مستوى، وخبرات أعضائها فى أكثر من مجال وليس الموسيقى والغناء فقط.

ونجاح الموسيقى العربية ليس مقصورا على المهرجان فقط لكن على صعيد الحفلات الدورية التى اعتاد عليها الجمهور، هناك نجاحات فى حفلات كوكب الشرق ووهابيات وأضفنا لهم بليغ حمدى. والحمد لله الامور تسير بشكل طيب.

< لكن البعض يرى أن هناك تكرارا فى الأسماء التى تشارك فى مهرجانات مثل القلعة وكوم الدكة والصيفى بمسرح أوبرا الإسكندرية «سيد درويش».

ــ بالعكس هناك تغيير كبير فى الأسماء والفرق، لأننا اخذنا قرار بمنح الفرق الشابة فرصا للتواجد بشرط أن تكون تجربتها جيدة، وأنا قبل أى موسم جديد أجلس مع أعضاء البيت الفنى وطلب منهم أسماء الفرق وأسماء الفنانين الجدد الذين من الممكن الاعتماد عليهم.

< ليالى الرياض هل سببت أزمة لفرق الأوبرا؟

ــ لن أنكر هذا، بالفعل واجهتنا أزمات منذ مهرجان الموسيقى العربية فى نوفمبرالماضى، لكننا الحمد لله واجهنا الأمر قدر المستطاع، لأننا فى النهاية مصر الرائدة فى كل شىء، وبالتالى لن يعيقنا سفر الكثير من عازفينا إلى السعودية الشقيقة أو أى دولة عربية، وقد استطعنا بخبرتنا كمصريين تجاوز الأمر. وأنا أعذر الكثيرين ممن سافروا لأن العائد المادى كان أضعاف ما يحصل عليه فى مصر. لكن فى كل الأحوال حفلاتنا مرت بسلام خلال هذا الموسم.

< ماذا عن الأوركسترا؟

ــ كنا نواجه أزمة فى الوتريات خاصة الكمان، لكننا استطعنا سد جزء من العجز باستقطاب عدد من الأجانب، والسنة القادمة سوف نستكمل باقى الإجراءات للقضاء على أى مشكلة تواجه جميع الفرق.

< الاوبرا أعلنت أسماء المشاركين فى مهرجان دندرة، لكن قائمة المشاركين لا توجد بها مفاجآت؟

ــ أولا هذا المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ونشارك فيه بتكليف من الوزيرة، ويشارك معنا هيئة قصور الثقافة، إلى جانب وزارة السياحة والآثار، ومحافظة قنا، وجامعة جنوب الوادى، واعتمدنا فى عمل البرنامج على وضع الأسماء التى لديها تواصل مع الشباب، لأن المهرجان تقام فاعلياته فى معبد دندرة، كما أن هناك يومين فى الجامعة ومثلهما فى قصر الثقافة، وبالتالى كنا حريصين على أن تتواجد فرق مثل وسط البلد وبلاك تيما، ودينا الوديدى، ونسمة عبدالعزيز، ومى فاروق، إلى جانب المطربين على الحجار ومدحت صالح، وهشام عباس.

< بالتأكيد هناك أمور لم تحققها حتى الآن خلال العامين الماضيين؟

ــ بالتأكيد كنت أتمنى أن يعود للاوركسترا كامل طاقته من العازفين، ومواجهة هجرة بعض العازفين والراقصين، أيضا كنت أتمنى أن أقدم أوبرا عايدة فى الأماكن الأثرية، كما قدمنا من قبل عايدة بالأقصر وبالأهرامات، أتمنى أن أوفر فى السفريات الخارجية فرص أفضل بحيث تسافر الفرقة بالكامل وليس بعض عازفيها، حتى يكون المردود الفنى جيد. أيضا أتمنى استضافة البولشوى واكبر الاوركسترات العالمية، كل هذه خطط فى ذهنى أتمنى تحقيقها.

مجدى صابر فى سطور

< الدكتور مجدى صابر من مواليد عام 1963.

< حاصل على شهادة إتمام دراسة الباليه، ثم بكالوريوس المعهد العالى للباليه، وبكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد جدا، وماجستير بتقدير امتياز عن أثر الثقافة الشرقية فى أعمال موريس بيجار، ودكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى بعنوان دعاء الكروان على مسرح الباليه.

< عمل معيدا بالمعهد العالى للباليه ثم مدرسا مساعدا بالمعهد العالى للباليه قسم تصميم وإخراج الباليه، ثم مدرسا «دكتور» بالمعهد العالى للباليه، ثم أستاذا مساعدا «دكتور» بالمعهد العالى للباليه، ثم أستاذ دكتور، كما شغل منصب رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، ورئيس لجنة الترقى لدرجة أستاذ مساعد وعضو لجنة الترقى لأستاذ بالمعهد العالى للباليه، ورئيس لجنة العلاقات الثقافية بالمعهد العالى للباليه، ونائب للمدير الفنى لفرقة باليه أوبرا القاهرة ومصصما ومخرجا منفذا للفرقة.

< أول مصرى يقف على مسرح دار الأوبرا المصرية عند افتتاحها كبطل عرض باليه أبوسمبل بمشاركة الجانب اليابانى، نجم فرقة باليه القاهرة وباليه أوبرا القاهرة حتى عام 1988، كما لعب الأدوار الرئيسية فى مجموعة من الباليهات الكلاسيكية العالمية منها دون كيشوت، بحيرة البجع، كسارة البندق، روميو وجولييت، أنطونيو وكليوباترا، جيزيل، القرصان، كما صمم العديد من الاحتفالات والمهرجانات القومية داخل وخارج البلاد منها نصر أكتوبر، مهرجان السينما، احتفالات أعياد الطفولة، مهرجان الموسيقى العربية لأكثر من 10 دورات، حفل افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامى، حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة، وحفل افتتاح بطولة العالم لكرة القدم للشباب باستاد القاهرة.

< اختير عضوا فى لجنة تحكيم مسابقة مواهب المدارس الأجنبية فى مصر، وعضوا فى لجنة اختيار أعضاء الفرق (عارضى الباليه) بفرق دار الأوبرا، كما قام بالتدريس فى المعهد العالى للفنون المسرحية بدولة الكويت والمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وقد صمم استعراضات أكثر من 50 عملا لمسرح الدولة والعديد من الأعمال الفنية الأخرى منها ليلة من ألف ليلة، غراميات عطوة أبومطوة، البهلوانات، روميو وجولييت، أوبريت حبيبى يا وطن، فوازير جيران الهنا وحلم والا علم، أوبرات الأرملة الطروب، إكسير الحب، زواج فيجارو، الحفل التنكرى، أوبريت الليلة الكبيرة الذى أخرجه الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل، باليه ليلة مصرية، كما مثل مصر من خلال فرقة الباليه فى العديد من دول العالم منها الولايات المتحدة، روسيا، ألمانيا، فرنسا، كوريا، إنجلترا، الصين، الهند، المكسيك، وقد شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا للباليه منذ عام 2017.