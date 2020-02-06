ميركل تزور جنوب أفريقيا اليوم وتلتقي الرئيس رامافوسا

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تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن المتوقع أن تبحث ميركل، التي يرافقها وفد من كبار رجال الأعمال، الإصلاحات وجهود التصدي للفساد خلال زيارتها التي تليها زيارة أخرى إلى أنجولا غدا الجمعة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا هي أكبر شريك اقتصادي لألمانيا في أفريقيا.

من جانبه، قال مكتب رامافوسا في بيان إن الزعيمين "ملتزمان بالدعوة إلى السلام والأمن العالميين، وتعزيز وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف والاستجابة لتغير المناخ".