 120 مصابا في حادث انشطار طائرة بمطار في اسطنبول - بوابة الشروق
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120 مصابا في حادث انشطار طائرة بمطار في اسطنبول


نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 4:10 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 4:10 ص

(د ب أ)

ارتفع عدد المصابين في حادث انشطار طائرة بعد انحرافها عن المدرج بمطار صبيحة جوكشين الدولي باسطنبول إلى 120 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن طائرة ركاب تابعة لشركة بيجاسوس التركية ذات الاسعار المنخفضة، انحرفت عن مدرج المطار واشتعلت فيها النيران.

وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى اسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "تي أر تي" أنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

يشار إلى أن الطائرة كانت تقل 171 راكبا وطاقمها المكون من 6 أفراد .


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