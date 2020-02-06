 الصين: اعتماد عقار لعلاج فيروس كورونا والدفعة الأولى من المصابين تبدأ تناوله - بوابة الشروق
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الصين: اعتماد عقار لعلاج فيروس كورونا والدفعة الأولى من المصابين تبدأ تناوله

أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 10:18 ص

وافقت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء اليوم الخميس.

وقال رئيس برنامج التجارب السريرية للدواء تساو بين- في مؤتمر صحفي اليوم- إن عقار (ريمدسيفير) هو دواء طورته شركة الأدوية الأمريكية (جيلياد للعلوم)، حيث أظهر الدواء في تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات نشاطا جيدا مضادا لفيروس سارس وكورونا MERS coronavirus.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة، التي أجريت على الدواء في الصين، أظهرت أيضا نشاطا جيدا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

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