كشف غموض مقتل 3 أشخاص بمركز أبنوب في أسيوط

تمكنت مباحث أبنوب بالتنسيق مع مباحث فرع الشرق بأسيوط، اليوم الخميس، من كشف غموض مقتل 3 أشخاص من بينهم قبطي بقرية الشنابلة دائرة مركز أبنوب عقب قيام سيارة مجهولة بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهم أثناء جلوسهم بكافتريا أمام منزل أحدهم أمس الأول.

وكشفت تحريات فريق البحث الذي ضم العقيد أحمد سليم، رئيس فرع الشرق، والمقدم عبدالمجيد مختار، رئيس مباحث أبنوب ومعاونيه برئاسة العميد أحمد الراوي، رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم.

وتوصلت التحريات أن وراء إطلاق الأعيرة النارية المتهمين "حسانين .ع ." ونجل عمه "حسام .ع" واثنين اخرين مقيمين بالمعابدة دائرة المركز، وأن المتهمين بينهم خصومة ثأرية مع أحد العائلات بقرية الشنابلة على إثرها قاموا باستقلال سيارة ربع نقل عقب علمهم بأن أحد أطراف الخصومة يجلس مع المجني عليهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المجني عليهم الثلاثة الذين كانوا يجلسون علي الكراسي مما نتج عنه مصرعهم، وقامت قوات الأمن بإغلاق مداخل ومخارج القرية والقرى المجاورة، وعقب تقنين الاجرءات ومتابعة خط سير السيارة عن طريق تتبع كاميرات المراقبة، تمكن العقيد احمد سليم رئيس فرع الشرق والمقدم عبدالمجيد مختار، رئيس مباحث أبنوب من ضبط المتهمين.

وفي السياق ذاته، قامت قوات الأمن بشن حملات أمنية على أطراف الخصومات الثأرية بقري المعابدة والشنابلة، وفرضت كردونات أمنية أمام منازلهم، وألقت القبض على عشرات المتهمين المطلوبين في قضايا تنفيذ أحكام.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغا من اللواء منتصرعويضة، مدير المباحث الجنائية، أمس الأول يفيد بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية بقريه الشنابلة بجوار مستشفى الشنابلة من سيارة مجهولة مرت أمام محل بقاله ملك المواطن حسني رمزي سعيد البالغ من العمر 40 عاما، ما أسفر عن إصابة صاحب محل البقالة ووفاة كلا من العمدة عيسى سيد فرغلي، البالغ من العمر 50 عاما، وعصام حلمي شحاتة البالغ من العمر 35 عاما، وعلي زيدان جلاد، البالغ من العمر 40 عاما.

وتم نقل المصاب وجثث المتوفين إلى مستشفي أسيوط الجامعي، وتشكيل فريق لضبط مرتكبي الواقعة.