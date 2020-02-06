 في أول رد له.. ترامب يعلق بطريقة ساخرة على إسقاط عزله - بوابة الشروق
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في أول رد له.. ترامب يعلق بطريقة ساخرة على إسقاط عزله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:24 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:24 ص

هديل هلال

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، على تهمتي إساءة السلطة وعرقلة عمل الكونجرس الموجهة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث برَّء المجلس ترامب من جميع التهم الموجهة إليه، مؤديًا إلى إسقاط عزله.

وفي أول رد له، علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إسقاط عزله بطريقة ساخرة، حيث نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأربعاء، يعكس توقعه بأن يبقى رئيسًا للولايات المتحدة طوال الوقت.

وبرَّء مجلس الشيوخ «ترامب» من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتًا، مقابل 48 صوتًا يرى بأن الرئيس الأمريكي مذنبًا، كما برَّأه من تهمة عرقلة عمل الكونجرس بـ 53صوتًا، مقابل 47 صوتًا يرى بأن الرئيس الأمريكي مذنبًا.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1225174713992990721
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