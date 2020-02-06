مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جونيور أجاي.

خط الهجوم : مروان محسن.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - ياسر إبراهيم - وليد سليمان - أليو بادجي - محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو - محمد هاني.