 دراسة عمل توأمة بين شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية الأوكرانية - بوابة الشروق
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دراسة عمل توأمة بين شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية الأوكرانية

رضا الحصرى
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:46 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:46 م



استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، يفهين ميكيتينكو سفير دولة أوكرانيا، بمكتبه بالقاهرة، لبحث سبل التنشيط السياحي لمحافظة جنوب سيناء.

وأشار محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء، إلى دور دولة أوكرانيا المميز ووقفها إلى جانب مصر واستمرار تدفق السياحة الأوكرانية، خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إن السياحة الأوكرانية في زيادة مستمرة بجنوب سيناء، خاصة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن السائح الأوكراني مرحب به دائما وله مكانة خاصة لدى المصريين.

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول دراسة عمل توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية الأوكرانية، كما جرى دراسة التعاون في مجال السياحة الاستشفائية، والتنسيق مع الخبراء المختصين لتنميتها في ظل اهتمام مصر بهذا النوع من السياحة، وإقامة مؤتمر عالمي بهذا الشأن في القريب العاجل.

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