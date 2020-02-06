قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خصصت لمصر العام الجاري برامج تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار منها 700 مليون دولار في قطاع الطاقة و400 مليون دولار في قطاع التجارة الداخلية، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس.

وأضافت وزيرة التجارة خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، لاستعراض مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، حيث إن هناك برامج تعاون أخرى للمؤسسة في مصر في مجالات دعم المصدرين والمستوردين، وتنمية سلاسل القيمة في قطاع القطن، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والذي يستهدف تطوير منظومة زراعة وتصنيع القطن في مصر.

وبحسب الوزيرة سيتم إطلاق برنامج "المرأة في التجارة العربية" في مصر هذا العام بهدف تمكين المرأة المصرية.

وأشارت إلى إمكانية التعاون مع المؤسسة في إطار برامج تطوير التجارة، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف الأسواق العالمية، مؤكدةً سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة والزراعة وبرامج تعزيز التجارة.

وأكدت على أهمية توفير برامج تمويلية طويلة المدى من المؤسسة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة ميسرة لتتناسب مع البرامج التمويلية التي يتيحها الجهاز لهذه المشروعات، وكذا برامج تمويلية بالنظم الإسلامية.

وأشارت إلى أهمية توجيه برامج الدعم التي توفرها المؤسسة لمصر للأسواق التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية مرتفعة وفرص تصديرية كبيرة، خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والدوائية.

من جهتها، قال رئيس المؤسسة الإسلامية، إن المؤسسة تستهدف تنفيذ عدد من البرامج الجديدة في السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرامج دعم المزراعين.

وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من برامج التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمؤسسة في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية حيث تم تنفيذ أكثر من 28 مشروعا، في ظل هذا البرنامج.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج الثاني للمساعدة من أجل التجارة للدول العربية العام الجاري، وذلك تنفيذاً لتوصيات القمة العربية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.

وأوضح أن القارة الإفريقية تعد أحد أكبر الأسواق في العالم بناتج محلى يفوق الـ3 تريليون دولار وسوق استهلاكى يبلغ 2.5 مليار مستهلك، مشيرا إلى استعداد المؤسسة لإرسال وفد فني إلى مصر لاستعراض رؤية الحكومة المصرية حول مشروعات التعاون المستقبلي.