قوات ألمانية تتولى قيادة حلف الناتو في ليتوانيا

أعلن اليوم الخميس الجيش الألماني ووزارة الدفاع الليتوانية في العاصمة فيلنوس، أن كتيبة المشاة الآلية المدرعة رقم 371 في مارينبيرج بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا ستتولى بدءا من اليوم الخميس قيادة القوة المقاتلة متعددة الجنسيات القائمة على مهمتي حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وردع روسيا.



وكان الحلف أرسل حوالي 1000 جندي إلى دول البلطيق الثلاثة وإلى بولندا كرد فعل على اندلاع الصراع في أوكرانيا.



وترأس ألماني كتيبة الحلف في ليتوانيا.



ويتم التدوير بين كتائب الحلف كل ستة أشهر حيث ترفض الوثيقة التأسيسية للناتو بشأن روسيا تمركز قوات مقاتلة بصورة دائمة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.



وبهذا يحل الجنود الألماني من مدينة مارينبيرج محل كتيبة المشاه الآلية المدرعات 391 من بلدة باد زالتسونجن بولاية تيرينجن، التي تتولى هذه المهمة في قاعدة على بعد مئة كيلومتر من الحدود الليتوانية الروسية منذ آب / أغسطس 2019.



وكان 330 جنديا نقلوا الأسبوع الماضي إلى مدينة روكلا الليتوانية من أجل إتمام التحضير لهذه المهمة.