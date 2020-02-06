اندلاع حريق في أقدم منجم بالسويد

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دفع اشتعال حريق في احدى الماكينات اليوم الخميس 130 من العمال إلى اللجوء إلى غرف آمنة في أقدم منجم بالسويد، حسبما قالت شركة بوليدين للتعدين.

وقال المتحدث باسم الشركة كلاس نيلسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا توجد تقارير فورية عن وجود إصابات في منجم كاربينبيرج، ولكن تم رصد انبعاث دخان.

وقال إن موقع الماكينة كان على بعد حوالي 850 مترا تحت سطح الأرض.

ووفقا لإجراءات السلامة الروتينية بالشركة، لجأ العمال إلى غرف آمنة وكان يتم إجلاؤهم من خلال خدمات الطوارئ.

والغرف عبارة عن أماكن محكمة الغلق ومزودة بالأوكسجين. ولم يتضح على الفور السبب وراء اندلاع الحريق.

ولا يزال يتم العمل في منجم استخراج الزنك والفضة الواقع على بعد 180 كيلومترا شمال غرب ستوكهولم منذ القرن الثالث عشر.