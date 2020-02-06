النجم الساحلي يطالب «كاف» بتطبيق الفار اعتبارا من دور الثمانية

طالب فيصل خليفة نائب رئيس النجم الساحلي، من الاتحاد الإفريقي "الكاف"، استخدام تقنية الفيديو الـvar ، بداية من الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، مشيرًا إلى استخدامه بالطريقة الصحيحة، سيعمل على تواجد مواجهات قوية وبدون مشاكل.

وعلق فيصل ، على مواجهة فريقه أمام الوداد المغربي، في دور ربع نهائي أبطال إفريقيا، في تصريحات تلفزيونية، عقب اجراء القرعة، عبر قناة "النهار"، قائلًا: " القرعة قوية ومتوقعة، مواجهة ستكون قوية مع الوداد المغربي، وواجهنا بعض 7 مرات، 5 في إفريقيا و2 عربية، ونعرف بعضنا البعض.. 4 مباريات بمثابة 4 نهائيات ، جميع الفرق أحرزت لقب دوري الأبطال من قبل".

وتابع: "الوداد فريق محترم جدًا ونحاول أن نركز على أنفسنا ونصلح من أخطائنا، والمواجهة الأولى في المغرب ستكون هامة

المواجهات العربية كبيرة ومنتظرة، وأتمنى النهائي يكون بين فريقين عربيين".

وأوضح: "مطلب هام جدًا من الكاف أن يتم استخدام تقنية الفار بطريقة صحيحة في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، لتكون هناك مصدقية، من أجل أن يكون هناك مواجهات بدون مشاكل وقوية".

واختتم: "أتمنى أن نواجه الأهلي أو صن داونز بالتأكيد في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا".