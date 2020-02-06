الأهلي: رمضان صبحي سيكون جاهزا يوم 13 فبراير بحد أقصى

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حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تطورات حالة رمضان صبحي لاعب الفريق الذي يتعافى من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "قبل السفر إلى السودان، شارك رمضان صبحي في أكثر من حصة تدريبية، لكنه لم يكن يشعر بارتياح تام".

وأوضح "لقد انتظم رمضان أيضا في المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، ولكنه قال إن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%".

وختم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته "لابد من التفكير في مراحل قادمة أهم، لذا فضلنا إراحة رمضان صبحي في الأيام الأخيرة، وسيكون جاهزا بشكل تام يوم 13 فبراير على أقصى تقدير".