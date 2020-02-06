• عبدالمنعم: إخلاء 12 عقارا بمنطقة السحيلة تمهيدا لإزالتهم.. ونقل 53 أسرة مستحقة للأسمرات

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العاصمة استردت في أقل من أسبوع بداية من الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة ما يقرب من 102 ألف متر مربع من الأراضي المتعدى عليها، تمثل حصيلة تنفيذ 34 حالة إزالة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى في أعمال الإزالة بـ63.6 ألف متر مربع بعد تنفيذ 14 حالة إزالة، تلتها المنطقة الشرقية باسترداد 38 ألف متر مربع ناتج تنفيذ 18 حالة إزالة.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم الخميس، على رؤساء الأحياء بإزالة كل التعديات على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين، وجرى رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات إنفاذ القانون في حي المعادي، بالتعاون مع الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة والشئون القانونية والإيرادات وشرطة المرافق وقسم المعادي، من إخلاء وسحب 3 مشاتل ومرسى؛ تنفيذا لقرار محافظ القاهرة بضرورة استعادة أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

ومن جانبها، أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء أعمال الإزالة بمنطقة السحيلة بنطاق حي مصر القديمة، وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات.

وقالت عبدالمنعم، في بيان اليوم الخميس، إنه تم إخلاء 12 عقارًا تمهيدًا لإزالتهم، وبلغ عدد الأسر المستحقة 53 أسرة، كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها.